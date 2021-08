Ogier pole kindel, kas Spa ringraja külastamine oli vaeva väärt

Ogier vastas ralliportaali DirtFishi küsimusele, kas terve ralli pidanuks toimuma Ieperis, järgnevalt: "See on raske küsimus. Kindlasti oli tore sellel erilisel rajal kihutada, kuid logistiliselt oli see kõigi jaoks keeruline."

"Ma ei tea, kas see tasus end ära. Maailmale on see eriline, see maalis ralli lõpust ilusa pildi, kuid ka Ieper pole paha koht," lisas rehvipurunemiste tõttu viienda kohaga piirdunud Ogier.