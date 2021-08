Tänavuse hooaja senisest kaheksast etapist on Ogier võitnud koguni neli. Praeguseks on hooaeg jõudnud juba kindlalt teise poolde ning pidada on veel kolm või neli (Jaapani osavõistluse toimumine ei ole kindel) etappi. Praeguses olukorras on selge, et sel aastal ei ole vähemalt seni tööle hakanud ka Tänaku suur trump.