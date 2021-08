40-aastane Roger Federer pidi hooaja lõppenuks kuulutama

Federer avaldas esmaspäeva hommikul sotsiaalmeedias, et tema põlv vajab operatsiooni ning tal tuleb spordiväljakutelt eemal olla mitu kuud, vahendab AFP.

Loomulikult tähendab Federeri otsus, et tal tuleb vahele jätta tänavune US Open. Federer on sel hooajal pidanud kõigest 13 matši. Mullu käis ta kahel põlveoperatsioonil ning pidas kuus võistluskohtumist.