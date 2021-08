FC Barcelona neli kaptenit tulid välja lahendusega, mis klaarisid klubi kõige kiiremad rahamured

Gerard Pique (paremal) leppis palgakärpega ning nii sai hooaja avamängus väljakule joosta ka Memphis Depay. Foto: Albert Gea, Reuters/Scanpix

Läbi suve on FC Barcelona jalgpalliklubi rahamured püsinud meedias suure tähelepanu all. Pikka aega oli õhus võimalus, et mitmed suvised täiendused ei saagi võistkonda aidata, kuna meeskonna palgalimiit oli juba täis. Hooaja avamänguks mured siiski lahenesid.