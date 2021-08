Eestlased lõpetasid Euroopa meistrivõistluste hooaja

"Tänavune hooaeg on KZ2-klassis mulle esimene ning kohanemine kiireima klassiga on tegelikult toimunud üle ootuste hästi. Vaatamata lõpptulemusele tegime EM-l oma ära ning hangitud sai palju kogemusi, kuidas sõitu kiiremaks ning karti paremaks saada," ütles Kajak pärast võistlust. "Nüüd on eesmärgiks keskenduda septembri alguses Rootsis Kristianstadis sõidetavale maailmameistrivõistlustele. Rootsis on rajaolud peaaegu et vastupidised Adrias nähtule ning pigem sarnased Eestile. Augusti lõpus panustame aga Eesti meistritiitli suunas püüdlemisele Aravete kardirajal sõidetaval Olerex EMV IV etapil."