Legendaarne korvpallur Martin Müürsepp kandideerib valimistel Isamaa nimekirjas

Müürsepa sõnul on täna olulisem kui kunagi varem hoida konservatiivseid väärtusi.

„Järjest enam tundub, et meie ühiskonnas häbenetakse eestlust ja seda, kes me oleme. Selline valehäbi ei ole jätkusuutlik. Eesti traditsioone ja eestlust tuleb hoida ja kaitsta. Kandideerin Isamaa nimekirjas, et toetada konservatiivset maailmavaadet,“ ütles Müürsepp.