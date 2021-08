PSG jalgpallur: olen mänginud koos Ronaldoga, kuid Messi on teiselt planeedilt

"Ma arvan, et Cristiano tahab end tappa, et ta pole siin," ütles Di Maria naerdes Portugali väljaandele Maisfutebol.

"See kvaliteet ja kvantiteet, mis on PSG mängijatel, on midagi unikaalset. Tema [Lionel Messi] on teiselt planeedilt. Sa viskad teda kiviga ja ta suudab selle omaks võtta," sõnas argentiinlane.