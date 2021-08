PEEP PAHV | Spordi poliitikaga sidumine rikub võitjate siira emotsiooni

Naiivne oleks loota, et tänapäeva maailmas talitatakse nagu antiikajal, kui olümpia ajaks peatati kõik sõjad. Totter on aga see, et tänapäeva ülepolitiseeritud ühiskonnas aetakse segamini riikidevaheline vaen ja lihtsate inimeste vahelised suhted. Sportlased, kuigi nad esindavad oma riiki, on eelkõige ikkagi inimesed ja konkureerivad omavahel üksnes spordis.