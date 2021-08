Olümpiavõitja vastas Venemaa telekanali homofoobsetele naljadele

"Ajalugu näitab, et tänapäeval on ühiskonnas kõik määratletud valge heteroseksuaalse mehe kogemuse kaudu. Kui suudaksime ühineda ja kasutada erinevaid vaatenurki, oleks maailm parem koht," sõnas Daley Briti meediale.

Suurbritannia vettehüppaja märkis, et on kuulnud ka tema kohta tehtud homofoobseid avaldusi, kuid on need kommenteerimata jätnud.