Ogier: meie üldedu kasvas punkti võrra, seega kõik polnudki nii negatiivne

"Ootasin väga põnevat viimast päeva, et tiimikaaslastega poodiumikoha eest võidelda, kuid esimesel kolmel-neljal kilomeetril lõhkusime rehvi. Seekord ma tean, miks: sõitsin väiksele kivile otsa, mida ma ei märganud ning sellega oligi võitlus lõppenud," kommenteeris Ogier Toyota pressiteate vahendusel.

"Pärast seda keskendusime Power Stage`ile. Meil ei õnnestunud seda võita (võitis Ott Tänak - toim.), kuid saime siiski teise koha ning neli lisapunkti. Tänu sellele lõpetasime nädalavahetuse olukorras, kus meie edu kasvas võrreldes senisega punkti võrra, seega polnudki kõik nii negatiivne," lisas prantslane.

"Me teame, et ei suuda igat rallit võita, kuid saime MM-sarjas ikkagi olulised punktid juurde," sõnas soomlane. "Kalle (Rovanperä) poodiumikoha üle on eriti hea meel. Ta tegi väga tugeva ralli."