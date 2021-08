Asfaldil esmakordselt poodiumile pääsenud Rovanperä: see on tähtis asi, kui oled igal rajal kiire

20-aastane Toyota rallisõitja pidi tunnistama vaid Hyundai meeste Thierry Neuville'i ja Craig Breeni paremust, kes mõlemad olid varem Belgia rallil võistelnud.

"Juba enne rallit oli teada, et esikohad lähevad sõitjatele, kes on siin korduvalt sõitnud. Võin olla rõõmus, et olime parimad esmakordselt sõitnud meeste arvestuses. Alati on hea tunne, kui tulemus tuleb pärast rasket võitlust," sõnas Rovanperä pärast rallit.

Tegemist oli ühtlasi esimese korraga, mil Rovanperä pääses esikolmikusse asfaldirallil. Varem oli ta seda suutnud kruusa- ja lumerallidel.

"See on tähtis asi. Enesetunne paraneb, kui tead, et oled kiire kõigil rajakatetel. Meie tempo asfaldil oli heal tasemel, kuid õppida on veel palju," kommenteeris Rovanperä Rallit.fi-le.

Hooaja järgmine maailmameistrivõistluste etapp sõidetakse septembris Kreekas. "See on oma olemuselt äge võistlus, see tundub rohkem ellujäämise võitlusena. Vaatame, kuidas sealsed tingimused meile sobivad," sõnas Rovanperä, kes on MM-sarja neljandal kohal.