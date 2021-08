WRC-sarja punktiseis: Ogier edu kasvas veelgi, aga lisaks Evansile tuleb nüüd arvestada ka Neuville'iga

Belgia WRC -ralli võitnud Thierry Neuville (Hyundai) säilitas ähmase tiitlilootuse, aga tiitlikaitsja Sebastien Ogier ' (Toyota) edu on endiselt kindel. Tänu punktikatse teisele kohale suurendas Ogier oma edu tiimikaaslase Elfyn Evansi ees ühe punkti võrra.