Egon Kaur võitis Soome meistrivõistluste etapi, kus osales ka Esapekka Lappi

Lappi sõiduvahendiks oli Toyota Yaris N5, mis pandi kokku Hispaanias. Tegemist on neljarattaveolise ralliautoga, mis on aeglasem on kui R5-klassi autod, aga kiirem kui R2-autod.

"Võrdleksin seda kiiruselt uue Rally 3 klassi autodega. Idee on teha auto, mida saaksime huvilistele rentida ja müüa. See on selgelt odavam kui R5-rühma sõiduk, aga tunnetuselt on see päris ralliauto. Yaris N5 võiks olla vaheaste vanade N-rühma autode ja R5-te vahel," selgitas Lappi oma projekti portaalile Rallit.fi.