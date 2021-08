TalTechi korvpallitiim palkas järjekordse kogenud eestlase

TalTechi tuumik on väga kogenud. Võistkonnas jätkavad lisaks Raadikule Tanel Sokk, Indrek Kajupank, Oliver Metsalu ja Erik Keedus, uus tulija on Eesti koondise mängujuht Sten Sokk. Noorematest korvpalluritest on leping sõlmitud Mikk Jurkatamme, Gregor Ilvese, Karl Matute Perneri, Jaan Erik Lepa, Ralf Küttise ja Ken-Martti Reinartiga. Peatreeneriks asub Alar Varrak.