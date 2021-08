Kaunase Žalgiris on lähedal tagamängija palkamisele, kellest loodeti omal ajal NBA tähte

NBA põhiturniiril on Mudiay pidanud 300 mängu, mille jooksul on visanud keskmiselt 11 punkti ja andnud 3,8 resultatiivset söötu. Suurimat muret on valmistanud visketabavus: väljakult on Mudiay tabavusprotsent olnud 40,1, kolmestel 32,3 ja vabavisetel 74,4.