Suurüllatus! Tiitlikaitsja Flora kaotas viimasel kohal olnud Kuressaarele

Loodetud tulemust see ei toonud ja tiitlikaitsja sai selle hooaja esimese kaotuse.

Flora on tabelis 40 punktiga teisel kohal. Liider on FCI Levadia 52 punktiga, aga Floral on kolm mängu vähem peetud. 14 punkti kogunud Kuressaare tõusis kümnendalt ehk viimaselt kohalt kaheksandaks.