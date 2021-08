Neuville ja Breen hoiatasid Belgia ralli pühapäevaste katsete eest, kus võib kõike juhtuda

"Seni olen kodurallit nautinud," rääkis Neuville Hyundai pressiteenistusele. "Suur osa rallist on läbi ja oleme hästi hakkama saanud, aga saan väga hästi aru, et üks päev on veel ees. Midagi pole veel tehtud, sest pühapäevased katsed on täiesti erinevad. Peame olema kavalad, aga usun, et suudame teha ilusa päeva."