Kullamaa rattamaratoni võitsid Peeter Tarvis ja Janelle Uibokand

„Arvan, et lõpuks hakkas kõigile aeg ja distants mõju avaldama,“ kommenteeris Tarvis finiši järel. „Lõpus oli palju raputavaid kohti, kus ma lihtsalt ette läksin ja hästi tugevalt vajutasin. Võtsin tempo, millega arvasin, et suudan lõpuni panna. Järsku oligi vahe sees ja Gert ütles, et päris suur. Nii see võit tuli!“