Jaapani valitsus varjas, et Tokyo olümpia avamispäeval avastati ohtlik lambda tüvi

Lõuna-Ameerikas vohav koroonaviiruse lambda tüvi avastati 30ndates eluaastates Peruu naiselt, kes saabus olümpia akrediteeringuga Tokyo Haneda lennujaama 20. juulil. Kuigi ohtlik tüvi diagnoositi kolm päeva hiljem ehk 23. juulil, mil toimus olümpiamängude avatseremoonia, hoidis Jaapani tervishoiuminister juhtumi saladuses, teatab The Daily Beast.

Arvatakse, et Jaapani valitsus ei tahtnud lambda tüve riiki jõudmist avalikustada, et Tokyo olümpia toimumist mitte ohtu seada. Juba selleks hetkeks näitasid avaliku arvamuse uuringud, et üle 60% jaapanlastest oli olümpia toimumise vastu.