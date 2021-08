Mundo Deportivo: Madridi Real soovib hakata mängima Inglismaa kõrgliigas

Kui kevadel vedas Reali president Florentino Perez Euroopa Superliiga loomise ideed, mis kukkus läbi, siis nüüd otsib klubijuht uusi võimalusi.



Kataloonia spordilehe Mundo Deportivo andmetel on Perez juba uurinud, kas neil oleks võimalik kolida Inglismaa Premier League`i. Kui see projekt läbi kukub, on Real valmis liituma ka Itaalia Serie A või sakslaste Bundesligaga.



Spordilehe teatel on Perez väga pettunud Hispaania jalgpalliliidu juhtide ja eeskätt La Liga presidendi Javier Tebase tegevuses.