Itaalia krooniti maastikukrossi teatevõistlusel Euroopa meistriks

Itaalia võidukasse koosseisu kuulusid Luca Braidot (ME), Filippo Agostinacchio (MJ), Martina Berta (WE), Sara Cortinovis (WJ), Marika Tovo (WU) ja Juri Zanotti (MU). Itaallaste võiduajaks oli 1:08.06. Hõbemedalid said kaela šveitslased (+0.18) ja pronksi sakslased (+0.34).