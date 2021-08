Poolatar müüs Tokyo olümpiamedali, et rahastada väikse poisi südameoperatsiooni

Poolatar oli medali loovutamisest rääkinud juba vahetult pärast autasustamist. "Medali tegelik väärtus jääb alati südamesse. Medal ise on vaid ese, kuid sellel võib olla suur väärtus teiste jaoks. See hõbe võib kapis tolmu kogumise asemel päästa elusid. Seetõttu otsustasin selle haigete laste abistamiseks oksjonile panna," ütles Andrejczyk Poola televisioonile.

Odaviskaja jaoks on laste abistamine tähtis ka seetõttu, et tal endal diagnoositi 2018. aasta suvel luukasvaja osteosarkoom. "See ei olnud lõpuks väga ohtlik ja teadsin, et suudan kiiresti taastuda. Ma ei pidanud keemiaravi läbima," rääkis Andrejczyk sel kevadel.