Latsepov võitis Mukunga ees Peetri jooksu

Kuigi võistluspäev algas tugeva vihmasajuga, siis stardi ajaks hakkas pilve tagant ka päike piiluma. Latsepov tunnistas, et peale pikalt kestnud kuumalainet oli ilm jooksmiseks hästi sobiv. „Peetri jooks on üks suur ja vahva jooksupidu. Võib-olla osalejate arvu poolest pole see kõige suurem rahvaspordiüritus, kuid Peetris on loodud kodune atmosfäär ning põnevat tegevust leidub kogu perele,“ ütles Latsepov, kelle eesmärk oli võistlusel testida vormi enne 10 000 m jooksu Eesti meistrivõistluseid. „Kui järgmise aasta kergejõustiku võistluskalender vähegi võimaldab, tahan tulla Peetrisse kindlasti tiitlit kaitsma.“