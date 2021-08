DELFI BELGIA RALLIL | Martinsoni päevakommentaar: Ogier ütles ausalt välja, miks Tänaku hooaeg nässu läks

Nii kurb, kui see ka pole, on Tänaku hooaeg just rehvide nahka läinudki, lisaks probleemid autoga. Kui tal Monte Carlos kaks rehvi puruks läks, ja kuni varu oli vaid üks, tuli päev katkestada, hakati rääkima Tänaku liiga agressiivsest sõidustiilist kurvides. Paraku juhtus sama Rally Estonial ning siis oli süüdi esmalt trampliinilt maandumine ühele rattale, mis rehvi veljelt maha rammis – selle teooria pakkus välja Pirelli mees – ning teisel puhul väljasõit põllule.

Ehk nüüd, kui kaheksakordne maailmameister on oma arvamuse rehvide kohta öelnud, saab Pirelli kah asjast aru ning täiustab rehve nii, et need paremini kestaksid. Mads Østberg, kes Sardiinia rallil sama ütles – „Kuradi s*tad rehvid” – on liiga väike mutter ja teda karistati rahatrahviga.