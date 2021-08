26-aastane USA tippsprinter sooritas enesetapu

Väljaande teatel kinnitas ekspertiis, et Burrell oli end maha lasknud. Surma põhjuseks on märgitud "kuulihaav peas".

"Me elame sügavas kurbuses ja palume, et kõik meie sõbrad, Houstoni ülikooli laiendatud perekond ning kergejõustikukogukond USA-s ja välismaal lubaksid meil koos olla oma lähimate sugulaste ja sõpradega," teatas Burrelli isa, endine tippsprinter Leroy Burrell teisipäeval. "Oleme sügavas leinas ning täname kõiki palvete ja toetuse eest. Edastame rohkem infot, kui see on saadaval."