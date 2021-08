Politsei segas Belgia rallit jäädvustanud Eesti tippfotograafi tööd

Kuigi esialgu levis sotsiaalmeedias info, et Belgia politsei konfiskeeris kogu Ree fotovarustuse, lükkas eestlane selle ümber. Facebookis kirjutas Ree, et politsei tõstis ta lihtsalt asjadega kaugemale.

Delfile kommenteeris Ree lühidalt, et suurt lugu vahejuhtumist polnud. Ta kinnitas, et saab reedese päeva viimaselt kiiruskatselt kenasti pilte teha. Tõsi, pisut hiljem selgus, et päeva viimane ehk kaheksas katse jäeti turvakaalutluste tõttu ära.