Rootsi tippsportlane vahetas sugu ja hakkab võistlema meeste seas

"Sündisin vales kehas. Ma ei uskunud paar aastat tagasi karjääri lõpetades, et hakkan uuesti mängima. Näitan, et transsoolistel on spordis oma koht," rääkis Sand väljaandele Sportbladet.

"See ei olnud lihtne, sest olen ikkagi uues kehas. Ma ei ole oma kehale kunagi varem nii suurt koormust pannud. Aga usun, et suudan klubi aidata ja panen sellesse kogu oma südame," lausus Sand.

Sandi lugu on eriline. Seni on spordis olnud valdavalt näited, kus mehe kehas sündinud atleedid on võistlema hakanud naiste seas. Neist tuntuim on Uus-Meremaa tõstja Laurel Hubbard, kes tegi kaasa naiste üliraskekaalus kaasa ka Tokyo olümpiamängudel.