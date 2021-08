Tokyos spordimaailma šokeerinud itaallane andis dopingusüüdistustele vastulöögi: vaadake, mis teie enda jooksjaga juhtus

Kõige enam on Jacobsit häirinud Briti meedia. Ajaleht The Times tõi välja, et Jacobs tegi selle aasta märtsini koostööd kulturisti ja isehakanud toitumisnõustaja Giacomo Spazziniga, keda Itaalia politsei kahtlustab anaboolsete steroididega äritsemises.

Kahtlustele valas õli tulle teade, et sel hooajal Jacobs enam ei võistle. Agent Magnani ütles, et jooksja pole vigastatud, aga hooaeg on olnud nii pikk ja kurnav, et Jacobs otsustas ennast igaks juhuks säästa.