Võrkpallikoondis pani Soome paika. Peatreener: lõpuks tuli see, mida ma mängijatelt nõudnud olen

“Vähemalt oli tänase matši algus palju parem ja tegelikult ka muud mängu osad, serv ja vastuvõtt. See on see, mida ma olen neilt nõudnud, sest alles pärast servi ja vastuvõttu korda saamist saab hakata taktikast rääkima. Seetõttu olen tänasega rohkem rahul,” rääkis juhendaja, kes peab EMiks suutma valida 17 mehe seast parima võimaliku koosseisu.

“Need mängud on mulle väga huvitavad, sest ma pean EMiks välja valima need mängijad, kes 14 sekka pääsevad ja see on põnev protsess. Jälgin, kuidas keegi mänguliselt on, aga mulle on oluline ka mentaalne pool ja iga mängija käitumine ja olek. Kuidas keegi käitub ja asjadele reageerib eduseisus ja kuidas kaotusseisus jms. Pean EMiks valima parima koosluse. On selge, et 1. septembril ei alga lihtsalt üks turniir, vaid me läheme justkui sõtta. Ja seal ei saa olla vale suhtumist, vaid peame olema ühtsed ning võitluslikud,” lisas juhendaja, kes langetab lõpliku valiku ilmselt pärast järgmist nädalavahetust.