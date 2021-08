Eesti kärestikuaerutajatel seisab ees tähtis nädalavahetus

Laupäeval märgitakse Pärnu jõele maha esimese võistluspäeva rada, mis koosneb 18-25 väravast. Kuum suvi on veetaseme jões madalale toonud, kuid see ei takista nelja riigi sportlastel võistlemast. Lisaks korraldajamaale osalevad veel võistlejad Rootsist, Lätist ja Venemaalt. Esimesel päeval selgitatakse paralleelselt välja ka Eesti meistrivõistluste medalistid. Paadiklasse on kaks, süstad ja kanuud. Täiskasvanud ja juuniorid selgitavad parimaid ühesüstadel, mehed panevad võimed proovile ka ühekanuudel. Pühapäeval peetakse maha ülipõnev meeskonnavõistlus kolmeliikmeliste tiimide vahel, põhimõttel, et aerutajad stardivad võimalikult väikeste intervallidega rajale ja aeg fikseeritakse viimase võistleja finišeerumise järel. Oluline ettenähtud rajal püsimine ja väravate vigadeta läbimine.