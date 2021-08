DELFI VIDEO | President Kersti Kaljulaid: väikese riigina naiskondliku kuldmedali võitmine on väga eriline

„Eestlane on tõsine spordirahvas nagunii. See kuld näitab seda nii meile endile ja ka muule maailmale. Maailmas on väga vähe riike, kes on naiskondliku kulla võitnud. Need riigid on olnud meist palju-palju suuremad. Kahtlemata see oli eriline ja supersaavutus,” kiitis Kaljulaid.