Suur vale: Messi särke müüakse meeletutes kogustes, kuid PSG-le on sellest vähe abi

Sel nädalal PSG-ga liitunud Lionel Messi särgid läksid seejärel müügiks nagu soojad saiad. Hispaania ajalehe Marca teatel müüdi esimese 24 tunniga koguni 823 000 särki, millel ilutses Messi nimi. Tegemist on vutiajaloo rekordiga. Varasem tippmark kuulus Cristiano Ronaldole. Ronaldo Juventuse särke müüdi 2018. aasta klubivahetuse järel esimese 24 tunni jooksul 520 000.

Arvestades, et üks särk maksab reeglina suurusjärgus 100 eurot, siis teenitavad summad on kosmilised. Reaalsuses saavad klubid sellest endale vaid väikese osa.

„Reeglina saavad klubid särkide müügist teenitavast rahast endale seitse protsenti. See võib muidugi veidike kõikuda. Seega suuri summasid teenivad sporditarvetefirmad. Lisaks saavad oma protsendi ka mängijad, kuna särgil on ju ikkagi nende nimi,” selgitas jalgpalliraamatu „Jalgpalli hind” autor Kieran Maguire.

Loomulikult on klubidel sporditarvetefirmadega lepingud, mis toovad neile sisse ka suuremaid summasid. Näiteks PSG-l on leping Nike’iga, mis toob neile aastas sisse 80 miljonit eurot. Kontraht kehtib 2032. aastani. Antud summa makstakse selle eest, et PSG kasutab Nike’i toodangut. Nagu Messi näitel praegu näha saab, siis sel aastal jääb Nike PSG toetamisega kõvasti plussi.