Korvpalliliit tahab EMi Eestisse saamiseks Saku suurhalli suuremaks ehitada, riigilt küsitakse kokku 10 miljonit eurot

Eesti korvpallikoondise mäng Saku suurhallis. Foto: Margus Pahv

Korvpalliliit taotleb valitsuselt kuus miljonit eurot, et ehitada Saku Suurhalli 3000 istekohta juurde, et tõsta istekohtade arv 10 000-ni. Suurem hall on vajalik Euroopa meistrivõistluste 2025. aasta finaalturniiri alagrupiturniiri korraldamiseks.