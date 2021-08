Naiste UEFA Meistrite liiga läheb sügisel käima uues formaadis

On olemas kaheksa võistkonna finaali kaks läbiviimise formaati: klassikaline skeem veerand-, poolfinaalist ja finaalist, mis kõik koosnevad ühest mängust, või veel üks grupivoor, kus osaleb kaks neljast võistkonnast koosnevat gruppi ja mõlemast grupist pääseb kaks esimest võistkonda poolfinaali, seejärel finaali (samuti on võimalik variant, mille puhul kahe grupi võitjad pääsevad otse finaali). Kaheksa võistkonna finaali toimumise aeg on 2022. aasta aprillikuu.