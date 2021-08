Käsipalli talendilaagris areneti nii palliplatsil kui ka loengusaalis

"Üks teemadest oli, et kuidas spordis mõelda. Vahel tuleb sportlasel tavainimese mõtlemine üle kavaldada. Arutleme ka eesmärkide seadmisest, kuna mängijatel võib isikliku arengu perspektiiv kaduma minna ning karmis konkurentsis on raske säilitada motivatsiooni ja enesekindlust," selgitas mitmes laagris osalenud spordipsühholoog Aave Hannus.

"Vaimse tervise küsimused on spordis viimastel aastatel väga teravalt esile tõusnud. Sportlastel on suurem koormus kui teistel noortel ning räägime ka aja ja karjääri planeerimisest. Selgitan spordipsühholoogi rolli, sest tihti pole noortel muresid kellelegi kurta, ent üksi ei tohiks keegi jääda," sõnas Tartu Ülikooli spordipsühholoogia õppejõud.

"Käsipalliliidu talendilaagrid on ka muidu väga olulised, aga eriti nüüd, kus sel vanusel pole pikalt toimunud ei meistrivõistluseid ega muid turniire. Suhtlus koondisekaaslaste või klubilises mõistes konkurentidega on tähtis. Erinevatest klubidest noored said võimeid võrrelda ja neid arendada, aga ka koondisevaimu tekitada," sõnas Eesti rahvuskoondislane.

"Olen 2004–2006 sündinud noormeeste tegemistega hästi kursis ja usun, et meil on siin kasvamas vägagi põnev ja andekas põlvkond. Arenguruumi on loomulikult kõigil, aga huvitavaid kujusid on palju ning talendilaagrid annavad poistele kindlasti lisamotivatsiooni kõrgemate sihtide püüdmisel," uskus Lees.