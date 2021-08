Aina ulmelisemaks läheb: Lionel Messi palganud PSG võtab sihikule ka Cristiano Ronaldo

Ronaldot seostati PSG-ga juba suve alguses ning nüüd on hakatud taas tõsisemalt portugallase poole vaatama. Nimelt kardab PSG, et nende ründestaar Kylian Mbappe võib klubist lahkuda ning liituda Madridi Realiga.

Mbappel on PSG-ga veel ühe aasta jagu lepingut ning seni ei ole ta soostunud seda pikendama. Hispaania väljaanne Diario AS kirjutabki nüüd, et PSG on Ronaldole silma heitmas. Ajaleht väidab, et PSG president Nasse Al-Khelaifi on Ronaldost huvitatud Mbappe Reali siirdumise korral.