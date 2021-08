Taaramäe stardib Vueltale abilise rollis

Belgias registreeritud meeskonna liidriks on Tour de France'i 14. kohaga lõpetanud Louis Meintjes, kelle peamisteks abilisteks mägedes on Jan Hirt, Simone Petilli ja Taaramäe, kirjutab Spordipartner.ee.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux paneb välja kogenud koosseisu - kõik kaheksa ratturit on suurtuuri lõpuni sõitnud ja noorimaks liikmeks on 26-aastane Riccardo Minali. Spordidirektor Valerio Piva ütles, et vähemalt paberil on tiimi liidriks Lõuna-Aafrika Vabariigi sportlane Meintjes, kes sai 2015. aastal kokkuvõttes 10. ja 2017. aastal 12. koha. Meintjesi jaoks on tegemist seitsmenda Vueltaga.