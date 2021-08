Tokyo olümpiamängude suurüllataja sel hooajal enam ei võistle

Kuigi Tokyo olümpiamängud on läbi, pole kergejõustiku hooaeg sugugi lõppenud. Näiteks on veel kavas viis Teemantliiga etappi. Teemantliiga hooaeg lõppeb 8. - 9. septembrini Zürichis kavas oleva finaalvõistlusega.

"Põhjus on lihtsalt selles, et ta on endast tänavu andnud pea kõik," kommenteeris Reutersile otsust sprinteri mänedžer Marcello Magnani. "Nõuda, et ta edasi võistleks, tähendaks vigastusega riskimist."