Dopinguskandaal: Tokyo olümpiamängudelt hõbemedali võitnud tippsprinter andis positiivse dopinguproovi

Chijindu Ujah (vasakult esimene) andis positiivse dopinguproovi, mille tõttu on kogu teateneliku olümpiahõbe ohtu sattunud. REUTERS/Lucy Nicholson

Kergejõustikus puhta spordi eest võitlev organisatsioon AIU (Athletics Integrity Unit) teatas neljapäeval, et Suurbritannia sprinter Chijindu "CJ" Ujah on andnud positiivse dopinguproovi. Sprinterile on määratud ajutine võistluskeeld.