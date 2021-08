Eesti jalgpallikoondis lähenes FIFA edetabelis esisajale

Eesti jaoks osutus edukaks juunikuu, kui Balti turniiri kohtumistes mängiti üle Leedu ja Läti ning maavõistluses alistati EM-finaalturniiriks valmistunud Soome. Põhjanaabrid langesid tabelis 56. kohale, kuid Balti riikidest on Eesti parimal positsioonil, sest Leedu ja Läti on vastavalt 134. ja 136. kohal.

Esimesel kohal on jätkuvalt Belgia, kelle järel tõusis teisele kohale Brasiilia, kes edestab Prantsusmaad. Euroopa meistrivõistluste finaalis Itaalia paremust tunnistanud Inglismaa on neljas ning värske Euroopa meister tõusis viiendaks. Suvel Lõuna-Ameerika parimaks jalgpallikoondiseks osutunud Argentina on kuues ning esikümnesse mahuvad veel Hispaania, Portugal, Mehhiko ja USA.