Eesti maastikurattur krooniti olümpiakrossis Euroopa meistriks

"Teisel ringil kaotasin just joogipunktist saadud pudeli ühel järsemal trepilaskumisel, mis tähendas et pidin terve ringi (4km) sõitma “kuivalt”. Õnneks edasi hoidsin oma kohta ja sõitsin stabiilselt lõpuni," jätkas ta. "Rada oli omapärane ja kiire - munakivitõusud, pikad kindlusetreppidest laskumised (ka läbi tunnelite) ning palju lahtist tolmu ja libedaid kurve. Mul on hea meel Euroopa meistri särgi ja medali üle ning soovin tänada Viljandi Linna toetuse eest. Veel suurem heameel on pühapäeval kohapeal kaasa elada oma lemmiksportlasele Janika Lõivule."