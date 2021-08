Hokilegend Jaromir Jagr peab 49-aastaselt profikarjääri jätkama: mul on klubi ees vastutus, vastasel juhul ma ei naeruvääristaks iseennast

"Uskuge aga mind, nii lihtne see enam pole," lisas Jagr. "Suurem osa karjäärist möödus nii, et kui tahtsin värava visata, siis ka tegin seda. Nüüd see aga nii ei tööta. Samal ajal inimesed ootavad minult väravaid. See on väga halb tunne, kui inimesed arvavad, et ma suudan, aga tean ise, et ei suuda."