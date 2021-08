DELFI BELGIA RALLIL | Ogier tunnistas, et temast on targemaid rallisõitjaid

Ogier kuulutas pressikonverentsil, et Belgias on temast targemaidki, kellelt tasub õppust võtta. Nimelt palus prantslane abi ühelt kohalikult rallimehelt, kes on Ieperi rallit korduvalt sõitnud. „Ta selgitas mulle, kuidas siin paremini lõigates saaks sekundeid võita ja mil moel erinev asfalt käitub ja muud säärast. Oli palju, mida kõrva taha panna,” rääkis Ogier.

Lisaks õppis Ogier videosid vaadates Ieperi ümbruse ralliteid tundma ja leidis, et need on keerulised. „Kitsad teed, palju lõikamist, muda, erinev asfalt... Raskeks läheb. Lisaks on see ralli paras väljakutse rehvidele, arvan, et neid lõhutakse üksjagu,” pakkus Ogier.