Karol Mets liitus Flora treeningutega

"Esimese trenni tegi ta meiega eile kaasa, " rääkis Flora president Pelle Pohlak neljapäeval Delfile. Pohlaku sõnul soovib uut tööandjat otsiv Mets klubi juures end vormis hoida. "Temapoolne palve oli, et saaks meiega treenida."

Pohlak lisas, et Metsa soov on karjääri välismaal jätkata. "Tal mitmel rindel vist juba asjad liiguvad," lisas ta.

Mets sõlmis mullu oktoobris Saudi Araabia klubiga kolmeaastase lepingu. Augusti alguses teatas aga klubi, et koostöö on osapoolte kokkuleppel lõpetatud. Saudi Araabia kõrgliigas sai 28-aastane keskkaitsja kirja 23 mängu. Eesti koondise eest on Mets käinud platsil 63 korda.