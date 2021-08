KUULA JA VAATA | "Kuues käik": Hyundail on Belgiast nii palju teadmisi, et võiduta jäämine oleks lausa piinlik

Ieperi ralli eel on palju rõhutatud, et maksvusele saavad kogemused. Ott Tänaku tiimis Hyundais peaks neid olema eelduste kohaselt kõige rohkem: Thierry Neuville on Ieperi rallil startinud kuuel, Craig Breen neljal korral, Martin Järveojagi on kahel aastal koos Karl Kruudaga neil teedel sõitnud. Lisaks ei saa alaväärtustada fakti, et Ieperi ralli peakorraldaja on Hyundai endine mänedžer Alain Penasse.