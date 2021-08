Kasahstani koondis sõidab Leetu tiitlit ära tooma

Enne treeningkogunemise algust pöördus Ricardo Kaká oma hoolealuste poole tervituskõnega: „Mul on väga hea meel teid näha, samuti on rõõm alustada ettevalmistust maailmameistrivõistlusteks. Tere tulemast meie perre! Treenerite staap soovib teile eelkõige tervist, ja et kasutaksime maksimaalselt ära seda kuud, mis meil on, ning valmistuksime võistluseks nii psühholoogiliselt, tehniliselt kui ka füüsiliselt. Soovin teile häid treeningkogunemisi, et saaksite end proovile panna ja maailmameistrivõistlustele sõita. Mis puudutab kaptenistaatust, siis ei ole meil midagi muutunud. Higuita on meie kapten.“

Rikkaliku kogemuste pagasi ja Kasahstani passiga Higuita ise aga andis teada, et ootab kannatamatult meistrivõistluste algust: „Maailmameistrivõistlustele sõidavad kohale parimad meeskonnad igalt mandrilt. Olen juba korra maailma esivõistlustel osalenud ja tean, kuidas see toimub, kui keeruline seal mängida on, seetõttu olen seda hetke väga oodanud. Pidime mängima aasta tagasi, kuid eelmisel aastal jäid meistrivõistlused pandeemia tõttu ära, ent lõpuks on see aeg käes. Leian, et oleme turniiril tugevad, kuna mängime juba ammu koos. Leian, et see on suur pluss, kui kõik üksteist pikka aega tunnevad. Seega oleme valmis mistahes vastaseks ega karda kedagi. Esimese kahe kogunemiste nädala jooksul on meil pärast kahekuulist puhkust veidi raske, kuid seejärel saame rütmi sisse ja läheneme turniiri algusele maksimaalselt ettevalmistatutena.“