Kalev/Cramo lõi käed viimati Tarva vormis mänginud Eesti tagamängijaga

"Valisin BC Kalev/Cramo meeskonna, kuna mängijana on mu eesmärk pidevalt areneda. Kalev on väga professionaalne ja hea tasemega võistkond, kus on arenemiseks suurepärane keskkond. Tunnen, et see võimalus avanes minu karjääris sobival ajal ja soovin end proovile panna aste kõrgemal," kommenteeris Haller Eesti esiklubiga liitumist.