AMETLIK | Aleksei Šved liitus Himki vihaseima rivaali ja oma kasvatajaklubi CSKA-ga

"Mul on hea meel olla tagasi kodus, tugevaimas Euroliiga klubis. Loodan, et näitame koos maksimaalseid tulemusi. Teeme selle nimel kõvasti tööd. Ootan huviga hooaja algust ning olen CSKA värvides väljakule naasmise pärast põnevil," ütles Šved CSKA kodulehel.

CSKA peatreener Dimitris Itoudis: "Oleme Alekseiga juba mitu korda rääkinud. Ta on väljendanud siia tulemise vastu suurt motivatsiooni ja soovi, tahtes aidata meeskonnal võita veel tiitleid ja mängida head korvpalli. Alekseil on muidugi CSKA organisatsiooni vastu suur austus. Ta teab, mida tähendab CSKA keskkonnas töötamine ja mängimine koos oluliste palluritega, kes on toonud klubile mitmeid tiitleid. Ta on valmis panustama oma oskusi meeskonna ühistesse eesmärkidesse. Tervitame Alekseid ja soovime talle tervist ning edu meie meeskonnas."