Viis olümpiat, viis finaali, kaks medalit. Endrekson: pärast Londoni olümpiat arvati, et oleme Andreiga veteranid – aitab meile küll

Olümpiatega on kõik. Tiitlivõistlustega võib-olla veel mitte. „Võtan poole aasta kaupa,” sõnab Endrekson. „Kui kevadel on kõik hästi, saab minna hooajale vastu. Siiani keha toimib. Kuigi midagi ei ole teha, alaseljale mõjub see neljapaat karmilt.”

Endrekson võõrustab Eesti Päevalehte oma ilusas kodus, mis asub Torist viie kilomeetri kaugusel Oore külas. Suisa igal sammul on näha pererahva hoolitsevat kätt. Sada meetrit allpool voolab mööda Pärnu jõgi, kus peremeest ootab klassikaline aerupaat. Idüll missugune!