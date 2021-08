Neuville tegi Belgia rallile kriitikat ja ennustas, kes pühapäeval poodiumil seisavad

Neuville, kes hoiab MM-sarjas Sebastien Ogier (148 punkti) ja Elfyn Evansi (111) järel 96 punktiga kolmandat kohta, rääkis Belgia telekanalile RTBF , et esimest korda WRC sarja kalendrisse kuuluva Ypresi ralli võidu võti peitub pidamisolude õiges lugemises ning teed on katsete teisel läbimisel päris mudased, kuid puudutas ka põgusalt kiiruskatsete valiku teemat.

"On kena, et me Spasse ka lähme. Katsete valik pole siiski väga hea. Ausalt öeldes ootasin midagi paremat. Meil oli võimalus minna regioonidesse, kus on väga ilusad katsed. Oleksime leidnud palju paremaid teid ka saksakeelsetelt aladelt," sõnas Neuville.